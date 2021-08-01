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Венесуэльская легкоатлетка Рохас выиграла золото на ОИ с мировым рекордом

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Венесуэльская легкоатлетка Юлимар Рохас завоевала золото в тройном прыжке на Олимпийских играх в Токио с мировым рекордом. Об этом в воскресенье, 1 августа, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Результат прыжка легкоатлетки составил 15,67 м.

Спортсменка побила мировой рекорд советской и украинской прыгуньи Инессы Кравец, поставленный в 1995 году (15,50 м).

Патрисия Мамона из Португалии заняла второе место, выиграв серебро.

Ранее, 25 июля, женская сборная Австралии по плаванию с мировым рекордом завоевала золотую медаль Олимпиады в Токио в эстафете 4х100 м вольным стилем.

Спортсменки Бронте Кэмпбелл, Кейт Кэмпбелл, Эмма Маккеон, Меган Харрис преодолели дистанцию за 3 минуты 29,69 секунды, тогда как предыдущий мировой рекорд в 2018 году был 3 минуты 30,05 секунды. Он тоже принадлежал австралийкам.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

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