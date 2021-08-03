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В АТОР рассказали о безопасности туристов в Турции

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В десяти наиболее популярных прибрежных регионах Турции ситуация с пожарами и задымлением стабильная, угрозы безопасности туристов на данный момент нет, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

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На прошлой неделе вблизи курортных зон Турции произошли лесные пожары. Часть очагов возгорания сохраняется до сих пор.

«По нашей сводке, из 125 лесных пожаров 117 потушено. Очаги возгорания есть в горах, в некоторых районах присутствует задымление. Но в десяти наиболее популярных прибрежных регионах Турции ситуация сейчас нормальная», — сказал Дмитрий Горин.

По его словам, от туристов, которые сейчас находятся на курортах, туроператоры получают единичные запросы на перемещение в другие отели.

Так, в Мармарисе в минувшие выходные было принято превентивное решение эвакуировать ряд гостиниц из-за того, что рядом началось задымление. Сейчас туристы уже вернулись обратно.

Вице-президент АТОР добавил, что отмен туров в Турцию туроператоры не фиксируют. Наоборот, из-за того что август — традиционно высокий сезон, полетные программы по сравнению с июлем расширены. Новые бронирования идут как обычно.

«Статус опасности каких-либо территорий у нас определяет МИД, а Роспотребнадзор и Ростуризм это ретранслирует. По состоянию на 2 августа ни один регион Турции не был объявлен опасным. Таким образом, никаких рекомендаций, ограничений и запретов на полеты в Турцию сейчас нет. Поэтому если путешественник захочет отказаться от тура, то должен будет оплатить фактически понесенные расходы», — напомнил он.

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