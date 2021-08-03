В АТОР рассказали о безопасности туристов в Турции

В десяти наиболее популярных прибрежных регионах Турции ситуация с пожарами и задымлением стабильная, угрозы безопасности туристов на данный момент нет, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

На прошлой неделе вблизи курортных зон Турции произошли лесные пожары. Часть очагов возгорания сохраняется до сих пор.

«По нашей сводке, из 125 лесных пожаров 117 потушено. Очаги возгорания есть в горах, в некоторых районах присутствует задымление. Но в десяти наиболее популярных прибрежных регионах Турции ситуация сейчас нормальная», — сказал Дмитрий Горин.

По его словам, от туристов, которые сейчас находятся на курортах, туроператоры получают единичные запросы на перемещение в другие отели.

Так, в Мармарисе в минувшие выходные было принято превентивное решение эвакуировать ряд гостиниц из-за того, что рядом началось задымление. Сейчас туристы уже вернулись обратно.

Вице-президент АТОР добавил, что отмен туров в Турцию туроператоры не фиксируют. Наоборот, из-за того что август — традиционно высокий сезон, полетные программы по сравнению с июлем расширены. Новые бронирования идут как обычно.

«Статус опасности каких-либо территорий у нас определяет МИД, а Роспотребнадзор и Ростуризм это ретранслирует. По состоянию на 2 августа ни один регион Турции не был объявлен опасным. Таким образом, никаких рекомендаций, ограничений и запретов на полеты в Турцию сейчас нет. Поэтому если путешественник захочет отказаться от тура, то должен будет оплатить фактически понесенные расходы», — напомнил он.

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