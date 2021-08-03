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ЦБ поддержал продажу пластмасс на бирже

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Союз переработчиков пластмасс предложил Центральному банку допустить продажу крупнотоннажных пластмасс (сырье для производства упаковки и пластиковых изделий) на товарно-сырьевых биржах, например на Санкт-Петербургской международной и Национальной товарной бирже (входит в структуру Московской биржи). Организация направила письмо в ЦБ 1 июля, «Известия» ознакомились с ним.

С марта 2020 года стоимость крупнотоннажных пластмасс на рынке постоянно росла, указано в письме. К примеру, полистирол подорожал с 95 рублей за 1 кг до чуть более 170 рублей к началу весны 2021 года, отметили в союзе.

Столь резкий рост был вызван дефицитом отечественного сырья на фоне восстановления мирового спроса, подчеркнули авторы письма. В течение этого периода изготовителям было выгоднее вывозить сырье за рубеж из-за соотношения курса валют, сказал «Известиям» генеральный директор Союза переработчиков пластмасс Петр Базунов.

В ЦБ сочли, что продажа сырья на бирже целесообразна, следует из ответа регулятора союзу от 30 июля. «Известия» ознакомились с ним.

В пресс-службе Центрального банка отметили, что организованные торги — эффективный инструмент по созданию конкурентного организованного рынка товаров. Именно на нем может формироваться справедливое ценообразование при соблюдении определенных правил.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пластичное решение: ЦБ поддержал продажу пластмасс на бирже

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