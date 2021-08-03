Роскомнадзор готов ограничить доступ к DeviantArt с 3 августа

В случае если противоправный контент не будет удален, 3 августа доступ к сайту DeviantArt будет ограничен, сообщили «Известиям» в Роскомнадзоре. Речь идет об интернет-сервисе для хранения и обмена изображениями.

«На страницах ресурса были неоднократно обнаружены материалы, демонстрирующие способы суицида и содержащие призывы к самоубийству, изображения с детской порнографией, нацистская символика, а также объявление о продаже наркотических средств», — уточнили в Роскомнадзоре.

К экспертизе были привлечены специалисты Роспотребнадзора, которые признали 18 материалов с суицидальным контентом запрещенными, добавили в регуляторе. Также 12 страниц сайта, на которых размещены порнографические изображения несовершеннолетних, признаны Роскомнадзором запрещенными, сказали в ведомстве.

«Запрещенная информация на текущий момент (около 22:00 мск 2 августа. — «Известия») доступна всем посетителям ресурса, в том числе детям, хотя на сайте реализован функционал, позволяющий скрывать материалы для незарегистрированных пользователей и посетителей младше 18 лет», — отметили в Роскомнадзоре.

Блокировка сайта DeviantArt будет прекращена сразу после выполнения им требований по удалению запрещенных материалов, подчеркнули в ведомстве.

В Роскомнадзор регулярно поступают жалобы граждан на материалы, размещенные на DeviantArt, сказали в регуляторе. 29 июля ведомство вновь направило требование администрации ресурса удалить выявленные запрещенные материалы.

«Учитывая востребованность ресурса у российских пользователей, ведомство определило срок на удаление зловредных материалов до 2 августа», — напомнили в регуляторе.

Начиная с 2019 года Роскомнадзор направил администрации сайта 145 требований удалить запрещенные материалы, которые владельцы сайта проигнорировали.

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Картина бита: Роскомнадзор готов ограничить доступ к DeviantArt 3 августа