Кудрин назвал способ снизить бедность в России в два раза

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил о существовании модели борьбы с бедностью, которая позволила бы сократить ее уровень в России примерно в два раза. Об этом он рассказал в интервью РБК, опубликованном во вторник, 3 августа.

По его словам, ежегодная стоимость двукратного сокращения бедности стоила бы правительству РФ «несколько сот миллиардов рублей».

«Самое важное, что это абсолютно разумные и посильные для государства цифры, это, по сути, несколько сотен миллиардов рублей, которые позволили бы снизить уровень бедности примерно в два раза», — указал глава Счетной палаты.

Одним из способов борьбы с бедностью глава высшего органа государственного аудита назвал выплаты малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет и нуждающимся более старших возрастов. Он подчеркнул, что, чтобы поддерживать действительно нуждающихся людей, нужно применять к семьям дифференцированный подход в зависимости от заработка.

«С учетом многофакторной модели нуждаемости, которая подразумевает, что если у тебя есть вторая квартира или вторая машина, то ты ограничен в получении социальной выплаты. С учетом этого ограничения мы сразу идем на снижение бедности более чем вдвое», — подчеркнул Кудрин.



В 2020 году, по оценкам Росстата, дефицит доходов бедного населения в России (то есть сумма денежных средств, которой таким людям не хватает до прожиточного минимума) оценивался в 727 млрд рублей. Самый большой дефицит семейного дохода традиционно наблюдается у семей с тремя и более детьми и у семей с безработными. Официальный уровень бедности в стране по итогам 2020 года составил 12,1% населения (17,8 млн человек).

Ранее, 16 июня, министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что рост доходов граждан России и снижение числа бедных является главной целью правительства.

26 мая президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам назвал восстановление уровня доходов россиян приоритетной задачей для всех уровней власти. Российский лидер обратил внимание на то, что в этой сфере наблюдается непростая ситуация, и призвал тесно работать с бизнесом и деловым сообществом, которому принадлежит ключевая роль в развитии рынка труда и восстановлении экономики.

В 2019 году правительство утвердило единый план по достижению национальных пятилетних целей развития до 2024 года, определенных президентом в майском указе. Одной из целей стала борьба с бедностью. Планируется снижение уровня бедности до 6,6%, то есть в два раза. Достичь этой цели предполагается к 2030 году.