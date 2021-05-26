Путин назвал восстановление уровня доходов россиян приоритетной задачей власти

Восстановление уровня доходов россиян является приоритетной задачей для всех уровней власти, заявил президент России Владимир Путин в среду, 26 мая, на совещании по экономическим вопросам.

«Нужно добиться перехода к росту реальных доходов граждан. Это важнейшая, самая приоритетная задача для органов власти всех уровней», — сказал он.

Российский лидер обратил внимание на то, что в этой сфере наблюдается непростая ситуация, и призвал тесно работать с бизнесом и деловым сообществом, которому принадлежит ключевая роль в развитии рынка труда и восстановлении экономики.

Также Путин напомнил, что в среду отмечается День российского предпринимательства.

«Я хочу поздравить с этим праздником всех, кто ведет свое дело в России, создает рабочие места, своим трудом, упорством, талантом достигает успеха», — обратился он к предпринимательскому сообществу.

Он поблагодарил ведущие деловые объединения страны, активно участвующие в подготовке стратегических планов и реализации национальной повестки развития.

Ранее, 25 мая, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что добиться снижения уровня бедности можно в течение трех-четырех лет за счет адресности социальной поддержки малообеспеченным гражданам. Также он поддержал подход по введению требований к получателям пособий, в том числе имущественный ценз.

12 мая премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в правительстве делают все возможное, чтобы доходы россиян соответствовали их потребностям.

По словам Мишустина, при определении нуждаемости граждан надо учитывать их доходы от нелегальной занятости. Важным в этом плане он назвал социальное казначейство, которое будет обращать внимание в том числе и на нелегальную занятость.