Появились кадры с ударом молнии в Останкинскую башню

Очевидцы в социальных сетях опубликовали кадры первых последствий стихии, обрушившейся на Москву в понедельник, 2 августа. В частности, была заснята молния, ударившая в шпиль Останкинской телебашни.

Судя по ролику, обошлось без видимых повреждений здания. Позже стало известно, что электрическое освещение комплекса продолжило работу в штатном режиме.

Кроме того, из-за неблагоприятной погоды в столице начали падать деревья. Так, одно из них повредило автомобиль, припаркованный возле жилого дома по улице Голубинской.

В связи с погодными условиями водителей просят не превышать скорость, соблюдать дистанцию и ПДД. Пешеходам рекомендуют обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

Метеорологи сообщили, что почти вся территория города находится в зоне грозового фронта. Дождь с порывами ветра до 17 м/c продлится до утра вторника, 3 августа.

2 августа стало известно, что из-за урагана в Брянской области более 20 населенных пунктов с числом жителей около 1,2 тыс. человек отключили от электроснабжения. К ликвидации последствий урагана привлекли восемь аварийно-восстановительных бригад, 16 человек и восемь единиц техники.