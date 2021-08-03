Прямой эфир
Мир
В Чехии выявили обман представителей Олимпиады из-за COVID в сборной
Мир
США ищут ответные меры на ограничения по найму сотрудников в дипмиссии в РФ
Мир
Власти Турции взяли под контроль 137 лесных пожаров
Общество
В МВД Петербурга заявили о росте числа поддельных справок о прививках
Армия
Обновленную авиацию Балтийского флота опробуют на учениях «Запад-2021»
Происшествия
В Брянской области из-за урагана остался без света 21 населенный пункт
Мир
Минфин США призвал конгресс увеличить лимит своего госдолга
Происшествия
В Москве водители застряли в затопленном из-за дождя тоннеле
Общество
Скончался режиссер клипов «ДДТ» и «Алиса» Олег Флянгольц
Сюжет:

Гидрометцентр спрогнозировал завершение ливня в Москве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ливень и очень сильные дожди в Москве продлятся до 6:00 вторника, сообщает в понедельник, 2 августа, Гидрометцентр России

«В ближайший час с сохранением до 6 часов утра 3 августа местами по городу Москве ожидается сильный ливень», — уточнили синоптики.

В понедельник вечером на столицу хлынул ливень. Из-за непогоды несколько автомобилистов застряли в затопленном тоннеле под мостом на Ленинском проспекте.

2 августа столичное управление МЧС России предупреждало москвичей о о дождях, грозе и усилении ветра до 17 м/с до конца суток.

Тогда же Гидрометцентр России объявил «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары. Отмечалось, что есть вероятность стихийных бедствий и «нанесения ущерба».

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова указала, что на неделе в Москве ожидаются кратковременные дожди.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021