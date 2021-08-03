Гидрометцентр спрогнозировал завершение ливня в Москве

Ливень и очень сильные дожди в Москве продлятся до 6:00 вторника, сообщает в понедельник, 2 августа, Гидрометцентр России

«В ближайший час с сохранением до 6 часов утра 3 августа местами по городу Москве ожидается сильный ливень», — уточнили синоптики.

В понедельник вечером на столицу хлынул ливень. Из-за непогоды несколько автомобилистов застряли в затопленном тоннеле под мостом на Ленинском проспекте.

2 августа столичное управление МЧС России предупреждало москвичей о о дождях, грозе и усилении ветра до 17 м/с до конца суток.

Тогда же Гидрометцентр России объявил «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары. Отмечалось, что есть вероятность стихийных бедствий и «нанесения ущерба».

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова указала, что на неделе в Москве ожидаются кратковременные дожди.