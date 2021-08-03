Минфин США призвал конгресс увеличить лимит своего госдолга

Министерство финансов США достигло потолка госдолга, установленного конгрессом, и призывает законодательный орган вновь его поднять. Об этом сообщает в понедельник, 2 августа, телеканал CNBC со ссылкой на министра финансов страны Джанет Йеллен.

В письме руководителя ведомства, направленном лидерам Демократической и Республиканской партий в конгрессе, уточняется, что с текущего понедельника начали действовать «чрезвычайные меры» для продолжения финансовых операций. В рамках этих мер министерство будет осуществлять временные заимствования из-за отсутствия законодательно утвержденного нового лимита на госдолг.

«Период действия экстраординарных мер в этом году может означать повышенную неопределенность, связанную с экономическим влиянием пандемии [коронавируса]. Таким образом, я при всем уважении призываю конгресс защитить залог полного обеспечения и кредита Соединенных Штатов и предпринять действия как можно скорее», — говорится в обращении.

По состоянию на 1 августа 2021 года потолок составлял $22 трлн. Также у США на счету дополнительные заимствования за период с августа 2019 года по 31 июля 2021 года, когда потолок повышался автоматически.

Ранее в тот же день отмечалось, что минфин Соединенных Штатов с 30 июля уже приостановил выпуск ряда специальных бумаг, а также начал использовать специальные долговые инструменты, которые не учитываются при расчете долгового лимита.

Вместе с этим Йеллен в июле в письме к конгрессу уже предупреждала, что если потолок госдолга страны не будет повышен или не будет приостановлен лимит заимствований, то страну ждет дефолт и «непоправимый ущерб» для экономики.

1 июля бюджетное управление конгресса (Congressional Budget Office, CBO) спрогнозировало, что дефицит федерального бюджета США в 2021 финансовом году, который начался 1 октября 2020 года, как ожидается, достигнет $3 трлн. Отмечается, что эта сумма на $130 млрд меньше по сравнению с 2020 годом, но в три раза больше, чем в 2019 году.

В январе специалисты Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) в рамках круглого стола на тему «Политический кризис в США: уроки для мира и России» сошлись во мнении, что кризис в Штатах, несмотря на приход к власти нового президента Джо Байдена, еще не закончился и будет только усугубляться.