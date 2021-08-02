В США начал действовать грозящий дефолтом лимит госдолга

В Соединенных Штатах вновь начал действовать лимит государственного долга, приостановленный конгрессом в августе 2019 года. В случае, если его не повысят или опять не приостановят, существует вероятность наступления дефолта, пишет 1 августа агентство Bloomberg.

Так, в 2019 году потолок федерального долга временно установили на уровне $22 трлн. Как уточняет агентство, лимит после двухлетней заморозки восстановлен на уровне $22 трлн плюс накопленная задолженность с августа 2019-го. Таким образом лимит равен $28,5 трлн.



Для разрешения вопроса с потолком госдолга, конгрессу нужно вновь приостанавливать его действие, либо же повышать лимит до определенного уровня. Отмечается, что, в случае если меры не будут принято, то к октябрю США могут оказаться на пороге неисполнения обычных расходных обязательств или допустят дефолт по госбумагам.

Минфин США в связи с этим с 30 июля уже приостановил выпуск ряда специальных бумаг, а также начал использовать специальные долговые инструменты, которые не учитываются при расчете долгового лимита.

Вместе с этим министр финансов Джанет Йеллен в июле в письме к конгрессу уже предупреждала, что если потолок госдолга страны не будет повышен или не будет приостановлен лимит заимствований, то страну ждет дефолт и «непоправимый ущерб» для экономики.

Йеллен также отмечала, что дефолт «нанесет непоправимый ущерб экономике США и экономическому положению всех американцев». Она также напомнила, что угроза дефолта в 2011 году нанесла ущерб американской экономике, когда кредитный рейтинг страны был понижен впервые в истории.

1 июля бюджетное управление конгресса (Congressional Budget Office, CBO) спрогнозировало, что дефицит федерального бюджета США в 2021 финансовом году, который начался 1 октября 2020 года, как ожидается, достигнет $3 трлн. Отмечается, что эта сумма на $130 млрд меньше по сравнению с 2020 годом, но в три раза больше, чем в 2019 году.

В январе специалисты Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) в рамках круглого стола на тему «Политический кризис в США: уроки для мира и России» сошлись во мнении, что кризис в Штатах, несмотря на приход к власти нового президента Джо Байдена, еще не закончился и будет только усугубляться. По мнению экспертов, страна вошла в период нестабильности, без перестройки политической системы этого не изжить, но политическая элита такого не хочет.