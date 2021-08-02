Прямой эфир
Мир
Республиканцы представили доклад об утечке коронавируса из лаборатории в КНР
Мир
Польша начала процесс предоставления убежища Тимановской
Мир
В МИДе оценили заявление США о «провокациях» России в Черном море
Общество
В России за сутки выявили 23 508 случаев COVID-19
Общество
Пенсионный фонд России начал выплаты по 10 тыс. рублей на школьников
Мир
Пашинян назначен премьер-министром Армении
Спорт
Гимнастка Мельникова взяла бронзу в вольных упражнениях на ОИ
Авто
Мантуров рассказал о перспективах рынка электромобилей в России
Спорт
Шмелева и Войнова взяли бронзу на ОИ в командном спринте на велотреке

В США начал действовать грозящий дефолтом лимит госдолга

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Соединенных Штатах вновь начал действовать лимит государственного долга, приостановленный конгрессом в августе 2019 года. В случае, если его не повысят или опять не приостановят, существует вероятность наступления дефолта, пишет 1 августа агентство Bloomberg.

Чужого не надо: Россия распродает остатки госдолга США
Центробанк снижает системные риски

Так, в 2019 году потолок федерального долга временно установили на уровне $22 трлн. Как уточняет агентство, лимит после двухлетней заморозки восстановлен на уровне $22 трлн плюс накопленная задолженность с августа 2019-го. Таким образом лимит равен $28,5 трлн.

Для разрешения вопроса с потолком госдолга, конгрессу нужно вновь приостанавливать его действие, либо же повышать лимит до определенного уровня. Отмечается, что, в случае если меры не будут принято, то к октябрю США могут оказаться на пороге неисполнения обычных расходных обязательств или допустят дефолт по госбумагам.

Минфин США в связи с этим с 30 июля уже приостановил выпуск ряда специальных бумаг, а также начал использовать специальные долговые инструменты, которые не учитываются при расчете долгового лимита.

Вместе с этим министр финансов Джанет Йеллен в июле в письме к конгрессу уже предупреждала, что если потолок госдолга страны не будет повышен или не будет приостановлен лимит заимствований, то страну ждет дефолт и «непоправимый ущерб» для экономики.

Йеллен также отмечала, что дефолт «нанесет непоправимый ущерб экономике США и экономическому положению всех американцев». Она также напомнила, что угроза дефолта в 2011 году нанесла ущерб американской экономике, когда кредитный рейтинг страны был понижен впервые в истории.

1 июля бюджетное управление конгресса (Congressional Budget Office, CBO) спрогнозировало, что дефицит федерального бюджета США в 2021 финансовом году, который начался 1 октября 2020 года, как ожидается, достигнет $3 трлн. Отмечается, что эта сумма на $130 млрд меньше по сравнению с 2020 годом, но в три раза больше, чем в 2019 году.

В январе специалисты Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) в рамках круглого стола на тему «Политический кризис в США: уроки для мира и России» сошлись во мнении, что кризис в Штатах, несмотря на приход к власти нового президента Джо Байдена, еще не закончился и будет только усугубляться. По мнению экспертов, страна вошла в период нестабильности, без перестройки политической системы этого не изжить, но политическая элита такого не хочет.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021