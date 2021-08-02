В Сети появились кадры мощного торнадо в Тверской области, в результате которого погибли минимум три человека, более 10 пострадали.

На опубликованном видео можно заметить, что атмосферный вихрь поднялся высоко над землей. Торнадо валит деревья и закручивает всё, что встает у него на пути, пишет РЕН ТВ.

Источник в экстренных службах в тот же день подтвердил, что среди жертв урагана в Тверской области — ребенок. Всего из-за урагана по меньшей мере повалено 90 деревьев, пострадали порядка 70 зданий, обесточены свыше 1,6 тысячи домов.

В настоящее время последствия урагана устраняют оперативные службы. Губернатор Игорь Руденя возглавил комиссию по ликвидации последствий разгула стихии в регионе.

23 июля в Сочи прошел мощный ливень. В результате была разрушена подпорная стена и брусчатка на пляже в поселке Лоо. Известно о подтоплении участка дороги в Хосте и двух торговых помещений в Дагомысе. В ряде горных рек вышла вода из берегов. Сообщалось о подтоплениях и в Адлере.