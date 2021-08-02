Три человека погибли из-за урагана в Тверской области

Три человека погибли и восемь пострадали в результате урагана в Тверской области, сообщает в понедельник, 2 августа, источник ТАСС в экстренных случаях.

«Из-за падения деревьев и конструкций в результате урагана в Тверской области погибли двое взрослых и один ребенок. Еще восемь человек пострадали», — приводит агентство слова собеседника.

Он добавил, что всего из-за урагана по меньшей мере повалено 90 деревьев.

По информации РЕН ТВ, в ходе стихийного бедствия погибли два человека. Как отмечается, больше всего ураган затронул город Андреаполь.

4 июля сообщалось, что ливень с ураганным ветром обрушился на Сочи. Власти объявили штормовое предупреждение. Тогда же стало известно, что один человек погиб в Сочи и еще двое пострадали в результате падения деревьев из-за сильных порывов ветра.