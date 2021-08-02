Единовременные школьные выплаты получили родители 17,4 млн детей

В России единовременные школьные выплаты в размере 10 тыс. рублей получили родители 17,4 млн детей, сообщили в Минтруде в понедельник, 2 августа.

«В соответствии с поручением президента перечисление средств началось досрочно — 2 августа. Средства уже смогли получить большинство родителей, направивших заявления в Пенсионный фонд. По состоянию на вечер понедельника выплаты получили родители, воспитывающие 17,4 млн детей. Прием заявлений и их обработка продолжается», — рассказал журналистам глава министерства Антон Котяков.

Отмечается, что заявление на единовременную выплату можно направить до 1 ноября 2021 года. Средства положены семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет, а также гражданам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые продолжают обучение по общеобразовательным программам.

Всего, по данным Минтруда, выплаты могут быть направлены семьям, в которых растут свыше 20 млн детей.

Выплачивать единовременную выплату родителям школьников к началу учебного года Пенсионный фонд России (ПФР) начал ранее в этот же день. Также в понедельник сообщалось, что пособия 2 августа направят 17 млн детей, которые уже учатся в школе или пойдут в нее в следующем году при условии, что до 1 сентября этого года им исполнится шесть лет.

Согласно данным Минтруда на 29 июля, ведомство получило более 12,7 заявлений от родителей, которые обратились за выплатами в общей сложности на 17,5 млн детей. Вместе с этим в ПФР заверили, что большинство родителей получат выплаты в августе, перед началом учебного года.

28 июля Котяков сообщал, что средства на выплату в полном объеме доведены до ПФР, они составляют 204 млрд рублей.

Тогда же президент России Владимир Путин поручил досрочно, со 2 августа, начать единовременные выплаты на школьников по 10 тыс. рублей.

3 мая Путин поручил в августе выплатить по 10 тыс. рублей на каждого школьника. Российский лидер уточнял, что родители получат выплату в середине августа, чтобы был запас времени на сборы ребенка в школу.