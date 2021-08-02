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Пенсионный фонд России начал выплаты по 10 тыс. рублей на школьников

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Пенсионный фонд России (ПФР) с понедельника, 2 августа, начал выплачивать единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей родителям школьников к началу учебного года.

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Размер анонсированных президентом выплат составит до 12 тыс. рублей в месяц в зависимости от региона

Начать такие выплаты со 2 августа поручил президент России Владимир Путин в конце июля.

Выплату в понедельник произведут на 17 млн детей, которые уже учатся в школе или пойдут в нее в следующем году при условии, что до 1 сентября этого года им исполнится 6 лет, уточняет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

По состоянию на 29 июля ведомство получило более 12,7 заявлений от родителей, которые обратились за выплатами в общей сложности на 17,5 млн детей. Вместе с этим в ПФР заверили, что большинство родителей получат выплаты в августе, перед началом учебного года.

28 июля министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщал, всего единовременной выплатой будут охвачены семьи, в которых растут свыше 20 млн детей школьного возраста. По его словам, средства на выплату в полном объеме доведены до ПФР, они составляют 204 млрд рублей.

Как ранее напоминали в правительстве РФ, право на получение денежных средств имеют родители, усыновители, попечители и опекуны, в семьях которых воспитываются дети в возрасте от 6 до 18 лет.

3 мая Путин поручил в августе выплатить по 10 тыс. рублей на каждого школьника. Российский лидер уточнял, что родители получат выплату в середине августа, чтобы был запас времени на сборы ребенка в школу.

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