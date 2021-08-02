Сын Рудакова назвал причину смерти актера

Сын заслуженного артиста России, актера Анатолия Рудакова сообщил, что смерть его отца наступила в результате остановки сердца. Об этом он рассказал «РИА Новости» в понедельник, 2 августа.

При этом бывшая сотрудница кинокомпании «Ленфильм» Ирина Тарасова в качестве причины смерти актера называла последствия COVID-19.

Именно Тарасова сообщила о том, что Рудакова не стало 1 августа на 72-м году жизни.

Актер Игорь Ливанов назвал личной потерей смерть коллеги по цеху. По его словам, они дружили с артистом всю жизнь, вместе учились и работали.

Рудаков является выпускником Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Он снялся более чем в сотне картин, среди которых сериал «Шерлок Холмс», фильмы «Сержант милиции», «Труффальдино из Бергамо», «Ярославна, королева Франции», «Трое в лодке, не считая собаки», «Агент национальной безопасности» и др.