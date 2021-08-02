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Актер Ливанов назвал большой потерей смерть Анатолия Рудакова

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Актер Игорь Ливанов назвал личной потерей смерть своего друга и коллеги Анатолия Рудакова. По его словам, они дружили с артистом всю жизнь, вместе учились и работали.

«Он мой друг, он мой однокурсник. Мы недавно говорили о том, что скоро увидимся. Я приезжал со спектаклем, его приглашал. Мы дружили всю жизнь. Для меня это очень большая потеря, колоссальная и неожиданная», — цитирует его РЕН ТВ в подельник, 2 августа.

Ливанов назвал Рудакова открытым, радостным и светлым человеком, подчеркнув, что «все его знают и любят».

О смерти советского и российского актера Анатолия Рудакова на 72-м году жизни стало известно ранее в этот день. Как сообщила бывшая сотрудница кинокомпании «Ленфильм» Ирина Тарасова, причиной смерти заслуженного артиста РФ стали последствия COVID-19.

Рудаков является выпускником Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Он снялся более чем в сотне картин, среди которых сериал «Шерлок Холмс», фильмы «Сержант милиции», «Труффальдино из Бергамо», «Ярославна, королева Франции», «Трое в лодке, не считая собаки», «Агент национальной безопасности» и др.

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