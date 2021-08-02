Соседи рассказали об удерживавшем два дня школьницу мужчине из Бийска

Один из соседей мужчины, который два дня удерживал 12-летнюю девочку в подвале своего дома под Бийском в Алтайском крае, рассказал, что злоумышленник «со странностями».

По его словам, в прошлом двоюродный брат подозреваемого был участником подобного инцидента.

«Он со странностями. Скорее всего, в психушку попадет. Инцидент был такой. У него брат двоюродный, <...> была попытка изнасилования. Тоже вроде со странностями», — сказал мужчина в беседе с РЕН ТВ в понедельник, 2 августа.

Он уточнил, что девочку видел часто, она любила кататься на велосипеде. Однако, по его словам, в какой-то момент девочка потерялась.

Вместе с тем местный житель рассказал, что ребенка все знали.

«Она из нормальной состоятельной семьи. Одета чистенько, аккуратно», — уточнил мужчина.

Как отмечает телеканал, 31 июля девочка отправилась кататься на велосипеде. Спустя время она не вернулась домой, семья забила тревогу, начались поиски. Телефон и личные вещи ребенка нашли возле реки Бия. В ночь на 2 августа девочка пришла домой.

Похитителем ребенка оказался ранее судимый по ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере») 40-летний Олег Лавкин.

2 августа сообщалось, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В тот же день в пресс-службе СУСК по Алтайскому краю рассказали, что физических травм у 12-летней девочки нет. Мужчина сам отпустил ее.