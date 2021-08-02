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Реконструкция аэропорта Нерюнгри завершится в октябре

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Премьер Якутии Андрей Тарасенко оценил ход реконструкции аэропорта Нерюнгри. Ограничения на прием воздушных судов 1–2-го классов снимут уже к ноябрю этого года.

Изначально проект реконструкции взлетно-посадочной полосы предусматривал введение ограничений на прием воздушных судов с августа 2021 года по декабрь 2022 года. Устройство аэродромных сооружений начали в июле и завершат в октябре этого года. Таким образом, реконструкция взлетно-посадочной полосы будет завершена за четыре месяца вместо планируемых ранее полутора лет, пишет ИА YakutiaMedia. Сертификация стартует в октябре.

В России к 2035 году планируется реконструировать 179 аэропортов и аэродромов. По данным Росавиации, на 2021–2024 годы запланирована реконструкция 62 аэропортовых и аэродромных комплексов, строительство нового аэропорта Утренний на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе. В период с 2025 по 2030 год планируется реконструкция 64 комплексов.

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