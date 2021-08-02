Бывшему послу США в России Макфолу пришлось извиняться за хвастовство

Бывший посол США в РФ Майкл Макфол извинился за то, что похвастался в личной переписке своим финансовым благосостоянием.

«Я написал это сообщение в частном канале. Не ожидал, что его опубликуют. И всё равно это было ошибкой. Я приношу извинения. Это было высокомерно и глупо», — написал он в своем Twitter.

Как рассказал Макфол, его атаковал «рой троллей», на что он крайне непрофессионально отреагировал.

«Это объяснение, а не оправдание», — заключил он.

По данным Fox News, Макфол начал диалог с анонимным пользователем Twitter в частной переписке. Получив сообщение с критикой, бывший посол в ответ похвастался своими достижениями. Он написал, что имеет работу в лучшем университете мира, живет «в гигантском доме в раю», а его доход достигает миллиона долларов в год. Дипломат также упомянул о большом количестве поклонников. Переписка Макфол позднее попала в открытый доступ.

В конце февраля бывший посол заявил, что скучает по России и творогу. Он отметил, что с последнего его визита в страну прошло уже 7 лет. Макфол занимал пост посла США в России с января 2012 по февраль 2014 года.