Малому и среднему бизнесу и социально ориентированным НКО выделят 8 млрд рублей

Правительство РФ выделит дополнительно 8 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций в условиях пандемии. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Выделим 8 млрд рублей на субсидии, которые смогут получить не только малый и средний бизнес, но и социально ориентированные некоммерческие организации», — заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он добавил, что в ряде регионов сохраняются или вводятся новые ограничения для более эффективной борьбы с коронавирусом.

30 июля сообщалось, что малый и средний бизнес Москвы получит 1 млрд рублей на борьбу с распространением COVID-19, еще 4 млрд рублей направят на льготные кредиты.

22 июля стало известно, что за первое полугодие 2021-го малые и средние компании привлекли государственных гарантий и поручительств на 105,8 млрд рублей, что в 1,5 раза больше показателя аналогичного периода 2020-го.

30 июня президент России Владимир Путин заявил, что система оказания финансовой помощи малому и среднему бизнесу в РФ будет развиваться.

В июне во всех регионах России запустили новый сервис по диагностике малого и среднего предпринимательства, который позволит государству оперативно проводить оценку компаний по 44 показателям и самостоятельно предлагать им адресную помощь.