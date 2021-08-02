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Волейболисты Лешуков и Семенов вышли в 1/4 финала Олимпиады в Токио

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Российские спортсмены Илья Лешуков и Константин Семенов вышли в 1/4 финала олимпийского турнира по пляжному волейболу. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Волейболисты победили чилийцев Эстебана и Марко Гримальтов в матче 1/8 финала. Встреча закончилась со счетом 21:16, 21:16 в пользу россиян.

Отмечается, что в матче 1/4 финала Лешуков и Семенов встретятся с норвежцами Андреасом Молом и Кристианом Серумом. Игра состоится 4 августа.

Финал олимпийского турнира по пляжному волейболу пройдет 6 августа.

31 июля российские волейболистки обыграли женскую сборную США в групповой стадии турнира на летних Олимпийских играх в Токио. Спортсменки одержали три победы в четырех встречах и гарантировали выход в плей-офф.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

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