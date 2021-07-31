Российские волейболистки обыграли коллег из США на Олимпиаде в Токио

Российские волейболистки обыграли женскую сборную США по волейболу в групповой стадии турнира на летних Олимпийских играх в Токио. Об этом в субботу, 31 июля, сообщает «Спорт-экспресс».

Россиянки одержали три победы в четырех встречах и гарантировали выход в плей-офф.

Ожидается, что в следующем матче российские спортсменки встретятся со сборной Турции, игра состоится 2 августа в 08:20 по мск.

Ранее, 28 июля, стало известно о том, что по итогу встречи российских волейболистов со спортсменами из Бразилии на летних Олимпийских играх в матче группового этапа россияне одержали победу и возглавили группу.