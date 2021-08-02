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Синоптики рассказали о погоде в Москве 2 августа

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Облачная погода с прояснениями, кратковременным дождем, местами грозой и до 29 градусов тепла ожидают жителей столицы в понедельник, 2 августа. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в Москве составит от 27 до 29 градусов тепла, в ночное время суток ожидается похолодание до +17 градусов.

В Московской области синоптики прогнозируют от 26 до 31 градуса выше нуля. Ночью столбики термометров опустятся до +14 градусов.

Ожидается ветер южного и юго-западных направлений со скоростью 6-11 м/с и порывами до 17 м/с. Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба.

Накануне, 1 августа, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил аномальное повышение температуры в регионах Центрального федерального округа: по его словам, в связи с поступлением очень теплых воздушных масс на западной периферии циклона жителей указанной территории ожидает жаркая погода.

Сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, делясь подробностями прогнозов погоды на август в Москве, сообщил, что этот месяц будет противоположен июлю — «дождливым и умеренно теплым».

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