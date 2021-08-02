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Специалисты приступили к восстановлению исторической цитадели Алеппо

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В Сирии приступили к восстановлению крепости Алеппо, которая серьезно пострадала в результате многочисленных атак боевиков за последние годы. Цитадель, которая является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, была разрушена на 20%.

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Главный инженер проекта Амина Сабуни заявила, что больше всего пострадали северная и восточная стены — некоторые башни были полностью разрушены.

«Мы провели исследование — определили степень разрушений. Первоначально хотели использовать оригинальный камень, то есть вернуть цитадели первозданный вид, но в некоторых местах разрушения очень серьезные», — отметила она.

Сейчас для восстановления используются современные материалы, и, как подчеркнула главный инженер, помощь оказывают российские специалисты.

В апреле началось восстановление Триумфальной арки в сирийской Пальмире. Боевики в августе 2015 года разрушили взрывом этот знаковый символ города. В рабочей группе собрались высококлассные российские специалисты по различным направлениям, в том числе профессиональные археологи, геологи, архитекторы, реставраторы, художники и эксперты по 3D-моделированию.

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