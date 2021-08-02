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В отрасли сообщили о росте спроса на коммерческую недвижимость на 15%

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Частные инвесторы стали активно вкладываться в коммерческую недвижимость. Спрос на такие помещения за год вырос на 15%, сообщили «Известиям» участники рынка.

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Традиционно частные инвесторы предпочитали вкладывать свои сбережения в жилую недвижимость, но с 2020-го постоянно растет интерес к коммерческим помещениям. За год спрос на них увеличился в среднем на 15%, рассказал руководитель департамента коммерческой недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Лескин. Это обусловлено сложившейся ситуацией на рынке жилья: цены на него, а вместе с ними и сроки окупаемости выросли, а доля ликвидных объектов стала значительно ниже, чем до пандемии, отметил он. При этом коммерческие площади можно сдавать в аренду без отделки, в отличие от жилья, что выступает большим преимуществом, добавил коммерческий директор ГК «РКС Девелопмент» Александр Коваленко.

«На фоне волатильности на фондовом и криптовалютном рынках, а также из-за роста цен на жилье сегмент коммерческой недвижимости действительно стал более привлекателен для частных инвесторов. Граждане, которые ранее приобретали квартиры, сейчас уже не могут получить запланированный уровень доходности. За последний год интерес к коммерческой недвижимости со стороны частных инвесторов вырос на 10–15%», — согласен партнер Colliers Станислав Бибик.

За последний год кратно увеличился спрос на коммерческие площади стоимостью ниже 100 млн рублей, рассказала старший директор, глава рынков капитала и консалтинговых услуг CBRE Россия Ирина Ушакова. Одним из факторов стал перегретый рынок жилья, уверена она.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Разгонный метр: спрос на коммерческую недвижимость вырос на 15%

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