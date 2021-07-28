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Крайние метры: Минфин предлагает продавать конфискованное роскошное жилье

Куда пойдут полученные деньги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Крайние метры: Минфин предлагает продавать конфискованное роскошное жилье
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2021-07-27 17:53:15
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Минфин вышел с инициативой о продаже конфискованного дорогого жилья. Как выяснили «Известия», министерство разработало законопроект «О внесении изменения в статью 1151 части третьей Гражданского кодекса». Речь в нем идет о реализации помещений, относящихся к категории роскошных, конфискованных и обращенных в собственность РФ по решению суда, а также признанных выморочным имуществом. В Госдуме отнеслись к законопроекту неоднозначно. С одной стороны, депутаты согласны с тем, что такую недвижимость дорого содержать на балансе государства, с другой — в законодательстве РФ до сих пор не установлены критерии роскошного жилья. Эксперты считают, что новые нормы будут приняты, так как они идут в тренде борьбы с коррупцией в стране, а также громких расследований экономических преступлений.

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Как выяснили «Известия», Минфин подготовил законопроект «О внесении изменения в статью 1151 части третьей Гражданского кодекса РФ». Эту информацию подтвердили в пресс-службе ведомства.

«Проект федерального закона устанавливает, что продаже подлежат жилые помещения, относящиеся к категории роскошного жилья, конфискованные и обращенные на основании судебного решения в собственность РФ, а также поступившие в собственность РФ, субъектов и муниципальных образований в порядке наследования, в результате совершения сделок либо признания их бесхозяйным или выморочным имуществом», — говорится в пояснительной записке, которая имеется в распоряжении «Известий».

Кроме того, в сопроводительных документах Минфин поясняет, что законопроект разработан для приведения в соответствие положений п. 2 ст. 1151 Гражданского кодекса РФ, устанавливающих, что выморочные жилые помещения включаются в жилищный фонд социального использования и подлежат предоставлению гражданам по договору социального найма, с разрабатываемыми нормами о возмездном отчуждении жилых помещений, признанных роскошным жильем.

Всё то золото
Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Что подразумевается под термином «роскошное жилье», в пояснительной записке не говорится. «Известия» направили запрос в Минфин с просьбой прокомментировать причины разработки и сроки внесения законопроекта в Госдуму, а также то, какой доход может получить государство от продажи такой недвижимости. В ответе министерство сообщило о разработке еще двух законопроектов, которые подразумевают введение новых норм.

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Проекты законов «О внесении изменений в закон РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ» и в закон «О приватизации государственного и муниципального имущества» и «О внесении изменения в статью 1151 части третьей Гражданского кодекса РФ» разработаны во исполнение поручения президента о совершенствовании механизма распоряжения (реализации) конфискованным и иным подлежащим обращению в собственность государства недвижимым имуществом, являющимся жилым фондом, уточнили в ведомстве.

«Принятие законопроектов создаст предпосылки для увеличения доходов как федерального бюджета, так и бюджета Пенсионного фонда РФ за счет сумм, вырученных от реализации роскошных жилых помещений, а также увеличение доходов соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ», — пояснили в пресс-службе Минфина.

Также там уточнили, что предполагаемый срок внесения законопроектов в Госдуму — IV квартал 2021 года

В прошлом году критерии роскошной недвижимости предложил Минюст в рамках разработки законопроекта об изъятии у должников единственного жилья, подпадающего под эту категорию. Такая недвижимость должна стоить дороже 30 млн рублей либо иметь площадь более 50 кв. м на члена семьи.

Однако эти нормы не были приняты, так как не нашли поддержку Минэкономразвития. Об этом в июле этого года сообщали «Известия» в связи с тем, что в начале лета в Екатеринбурге впервые в России продали единственное жилье гражданина за долги на сумму более 20 млн рублей. С молотка за 8,25 млн рублей ушла пятикомнатная квартира, взамен екатеринбуржцу предоставили однокомнатную.

Всё то золото
Всё то золото: Минфин предлагает продавать конфискованное роскошное жилье
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Это не предусматривает действующая редакция Гражданского процессуального кодекса РФ (ГПК РФ), но в апреле 2021-го Конституционный суд внес коррективы в правоприменение. Теперь суд может указать на возможность продажи единственной квартиры, если ее площадь превышает нормы предоставления жилья на условиях социального найма, установленные в регионе.

Много недосказанности

В Госдуме отнеслись к инициативе неоднозначно.

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Если речь идет о том, чтобы конфискованное имущество продавалось, а деньги в соответствии с действующим законодательством уходили в Пенсионный фонд для обеспечения роста пенсий, то это правильно, — заявил «Известиям» зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

По его словам, при этом важно, чтобы жилье не продавалось по заниженной стоимости. Депутат согласен с тем, что государству держать на своем балансе такую недвижимость очень накладно.

Первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов, напротив, считает, что инициативу поддерживать нельзя, так как в законодательстве до сих пор не прописаны критерии роскошного жилья, хотя в 2021 году Конституционный суд России обязал внести эти нормы.

Сама инициатива мне понятна, но в ней много недосказанности. Что подразумевать под роскошным жильем, о какой конфискации идет речь, какие для нее должны быть причины, чтобы это жилье оказалось на рынке? Думаю, что в итоге эта инициатива может ударить по среднему классу, поэтому я с сомнением отношусь к этому законопроекту, — заявил «Известиям» парламентарий.

Всё то золото
Всё то золото: Минфин предлагает продавать конфискованное роскошное жилье
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В КПРФ считают инициативу правильной, но подчеркивают важность жесткого контроля как за установлением стоимости такой недвижимости, так и за тем, чтобы деньги от ее продажи дошли до бюджета. В «Единой России» обещали изучить новые нормы и дать им оценку, когда они будут внесены в Госдуму.

Политтехнолог Дмитрий Фетисов считает, что Госдума в новом созыве примет этот законопроект, так как он идет в федеральном тренде борьбы с коррупцией.

Они актуальны и необходимы. Особенно если речь идет об экономических преступлениях и серьезном уроне, который был нанесен государству, — пояснил он.

Этого законопроекта следовало ожидать еще раньше, полагает эксперт.

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