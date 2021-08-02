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Стало известно время одновиткового полета космических кораблей до МКС

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Транспортные космические корабли смогут преодолевать расстояние до Международной космической станции (МКС) по одновитковой схеме примерно за два часа. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщил начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации «Энергия» Рафаил Муртазин.

«Думаю, возможно уложиться в два часа при теоретическом пределе где-то в 1 час 20 минут, то есть дальше ускоряться можно, но, наверное, не стоит из соображений безопасности», — цитирует ТАСС Муртазина.

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Он отметил, что на текущий момент расчетное время составляет 2 часа 7 минут. Но если оптимизировать заключительный участок, тем самым уменьшив прилетную скорость, при этом не проводя тормозных импульсов, можно сразу перейти в фазу облета, что позволит дополнительно повысить безопасность стыковки.

Муртазин указал, что одновитковая схема предполагает становление космического корабля на коэллиптической орбите после его выведения с помощью двух импульсов. Подобного рода орбита по своим геометрическим параметрам сопоставима с орбитой МКС. Такой подход позволяет четко определить точку выполнения оптимального импульса, который через полвитка приводит корабль в окрестность станции.

Ранее, 12 июля, стало известно об отработке элементов одновитковой схемы сближения с МКС в рамках полета корабля «Прогресс МС-17», который был выполнен 2 июля.

2 июля транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-17» пристыковался к модулю «Поиск» Международной космической станции. Процесс стыковки прошел в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полетами ЦНИИмаш и космонавтов Олега Новицкого и Петра Дуброва, находящихся на МКС.

30 июня ракета «Союз-2.1а» успешно справилась с задачей по выведению космического корабля «Прогресс МС-17» с грузами для МКС на околоземную орбиту. Стартовала ракета в этот же день с космодрома Байконур. Это второй запуск российского грузового корабля за текущий год.

В июле прошлого года с космодрома Байконур была запущена к МКС ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-15». Стыковка с Международной космической станцией произошла примерно за 3 часа 20 минут. Полет проходил по сверхбыстрой двухвитковой схеме. До нее использовалась либо стандартная двухсуточная схема, либо укороченная шестичасовая.

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