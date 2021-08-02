В августе рубль продолжит дорожать, следует из консенсус-прогноза «Известий». Так считают семь из 16 аналитиков из крупнейших банков. Еще шесть экспертов полагают, что нацвалюта сдаст позиции, но значительно не подешевеет и останется ниже 74 руб./$. Оставшиеся трое дали свой прогноз только до конца года: в соответствии с ним, рубль вырастет до 71,5-72 руб./$.

Ожидания слабой динамики рубля в августе в подавляющем большинстве случаев преувеличены, считают в «МКБ Инвестициях». В финансовой организации пояснили, что отчасти это связано с последней статистикой, когда изменение валютного курса было вызвано конкретными разовыми драйверами: например, заметным оттоком капитала с развивающихся рынков и санкционными рисками в 2018 году или слабостью emerging markets из-за девальвации юаня в 2015 году.

«Санкционная повестка и геополитический фон остаются ключевыми факторами для рубля. Пока они находятся в нейтральном состоянии, российская валюта может чувствовать себя уверенно. Но при появлении новых признаков обострения ситуации рубль, вероятно, окажется под давлением, поскольку характер притока иностранного капитала сейчас в большей части спекулятивный. Говоря о конкретном диапазоне обменных курсов рубля в августе, мы ожидаем 71,5-75 руб./$», ― сказал начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

В пятницу, 30 июля, доллар опускался ниже 73 руб./$. Это минимальное значение с начала месяца. Впрочем, к концу торгов в тот же день курс валюты США вновь откатился до 73,1 руб./$.

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Укрепление следует: в банках спрогнозировали курс ниже 73 руб./$ в августе