Минобороны запустило обновление истребителей Су-30СМ

Минобороны запустило программу модернизации истребителей Су-30СМ до версии Су-30СМ2 «Супер-Сухой». Об этом 2 августа рассказали источники «Известий» в военном ведомстве.

По их данным, работы по капитальному ремонту самолетов начнутся уже в декабре 2021 года. Параллельно Минобороны будет вести закупки новых Су-30СМ2. Уже до конца следующего года будут завершены испытания первой обновленной партии истребителей.

«Су-30СМ создавали из хорошо отработанной экспортной версии, поставлявшейся Индии. На нем осталась часть зарубежного оборудования, ставшего подсанкционным. Поэтому уже в 2015 году начались работы по глубокой модернизации, совмещенной с импортозамещением. Обновленные самолеты вплотную приблизятся по возможностям к пятому поколению», — отметил в беседе с «Известиями» военный эксперт Владислав Шурыгин.

Модификация будет включать в себя не только обновленные боевые характеристики, но и получит авиадвигатель, который используется на Су-35С и Су-35. Кроме того, воздушные средства будут оснащены радарами, позволяющими обнаруживать наземные и воздушные цели, и «умным» вооружением. Новейшая система обмена данными позволит самолетам и беспилотникам связываться между собой и поддерживать высокоскоростной контакт с наземными пунктами управления.

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Капитальный апгрейд: Минобороны начало обновление Су-30СМ