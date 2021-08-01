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В Иванове полицейский на служебном автомобиле сбил девушку

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В городе Иваново полицейский сбил на служебном автомобиле подростка на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом в воскресенье, 1 августа, заявили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, полицейский в служебное время на автомобиле «УАЗ 390995-04» наехал на 16-летнюю девушку.

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«Начальником УМВД России по Ивановской области назначена служебная проверка по факту ДТП с участием сотрудника полиции. Сотрудник будет привлечен к установленной законом ответственности», — цитирует пресс-службу УМВД по региону ТАСС.

В отношении полицейского составлен административный материал по статье 12.18 КоАП РФ («Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения»).

Сообщается, что девушка не нуждалась в помощи медиков, алкоголь в крови сотрудника полиции не обнаружен.

Ранее, 9 июня, сотрудник полиции в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле сбил мальчика на самокате в Набережных Челнах. Сообщалось, что пострадавший ребенок выехал на самокате в неположенном месте, сотрудник полиции не смог вовремя среагировать и совершил наезд на мальчика.

Ребенок получил ушибы, после оказания медпомощи его отпустили домой. Полицейскому грозит увольнение, он также понесет наказание за нарушение закона. Кроме этого, к дисциплинарной ответственности привлекут его руководителей.

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