Прямой эфир
Общество
Испытания вакцины от COVID-19 «Бетувакс» планируют начать в сентябре
Мир
Модуль «Наука» крутанул МКС на полтора оборота
Спорт
Чемпионка Олимпийских игр Позднякова заявила о планах уйти в декрет
Происшествия
В Якутске произошел прорыв газопровода
Общество
В Санкт-Петербурге выпал град в первый день августа
Мир
Почти 60 лесных пожаров за сутки начались на западе Греции
Происшествия
Движение в Лефортовском тоннеле в Москве восстановлено
Спорт
Путин поздравил российских теннисистов с победой на ОИ

Власти Москвы рассказали о развитии ВДНХ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

1 августа Выставка достижений народного хозяйства отмечает 82-летие. К этому моменту отреставрированы исторические павильоны ВДНХ общей площадью 50 тыс. кв. м, рассказала в воскресенье заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Пакт для Рерихов: картины великих художников останутся на ВДНХ
Союз музеев и Минкультуры определили будущее знаменитой коллекции и усадьбы XVII века

С 2014 года правительством города реализуется программа возрождения комплекса. Она предполагает восстановление архитектурных памятников и открытие современных культурно-досуговых пространств.

«Сейчас на ВДНХ работает уже более 20 разных музейно-выставочных площадок. Комплексно отреставрированы многие объекты культурного наследия. В их числе исторические павильоны, арка главного входа, северный и южный входы, знаменитые фонтаны. Также в порядок привели систему цветочных партеров, каскад искусственных прудов, дубовую и каштановую рощи, Мичуринский сад. Общая площадь отреставрированных исторических павильонов достигает почти 50 тыс. кв. м», — отметила вице-мэр.

Сергунина обратила внимание на то, что в ходе реставрации специалисты делают важные находки. Так, в сентябре 2020 года в павильоне № 64 «Оптика» обнаружили горельеф «Праздничный Ленинград». Композиция была скрыта за фальшстеной и хорошо сохранилась.

Также заместитель мэра напомнила о появлении на выставке за год новых точек притяжения. Среди них центр «Союзмультпарк», где посетителей ждут мультимедийные аттракционы по мотивам советских мультфильмов.

Как детям, так и взрослым будет интересно посещение центра обучения «Бизнес. Техноград». Представленная в его рамках программа подготовлена при участии ведущих компаний города и отражает актуальные запросы рынка труда.

К новинкам также относится эколого-просветительский центр «Цветоводство», филиал Музея транспорта Москвы и Музей гаража особого назначения ФСО России, культурно-образовательный проект «Школа пекарей».

Кроме того, по словам Сергуниной, на ближайшее время запланировано открытие павильона Республики Казахстан, которому вернули исторический облик 1954 года, и Центра национальных конных традиций.

Весь 2021 год на ВДНХ посвятили юбилеям главных космических достижений страны, таких как 60-летие полета Юрия Гагарина и 50-летие запуска на орбиту первой в мире пилотируемой станции «Салют». Уже состоялось более 100 мероприятий специальной культурно-познавательной программы — онлайн-экскурсий, лекций, спектаклей, кинопоказов, «Уроков космоса» с летчиком-космонавтом Героем России Федором Юрчихиным.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район», запущенная в 2018 году по инициативе мэра города Сергея Собянина. Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021