Власти Москвы рассказали о развитии ВДНХ

1 августа Выставка достижений народного хозяйства отмечает 82-летие. К этому моменту отреставрированы исторические павильоны ВДНХ общей площадью 50 тыс. кв. м, рассказала в воскресенье заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

С 2014 года правительством города реализуется программа возрождения комплекса. Она предполагает восстановление архитектурных памятников и открытие современных культурно-досуговых пространств.

«Сейчас на ВДНХ работает уже более 20 разных музейно-выставочных площадок. Комплексно отреставрированы многие объекты культурного наследия. В их числе исторические павильоны, арка главного входа, северный и южный входы, знаменитые фонтаны. Также в порядок привели систему цветочных партеров, каскад искусственных прудов, дубовую и каштановую рощи, Мичуринский сад. Общая площадь отреставрированных исторических павильонов достигает почти 50 тыс. кв. м», — отметила вице-мэр.

Сергунина обратила внимание на то, что в ходе реставрации специалисты делают важные находки. Так, в сентябре 2020 года в павильоне № 64 «Оптика» обнаружили горельеф «Праздничный Ленинград». Композиция была скрыта за фальшстеной и хорошо сохранилась.

Также заместитель мэра напомнила о появлении на выставке за год новых точек притяжения. Среди них центр «Союзмультпарк», где посетителей ждут мультимедийные аттракционы по мотивам советских мультфильмов.

Как детям, так и взрослым будет интересно посещение центра обучения «Бизнес. Техноград». Представленная в его рамках программа подготовлена при участии ведущих компаний города и отражает актуальные запросы рынка труда.

К новинкам также относится эколого-просветительский центр «Цветоводство», филиал Музея транспорта Москвы и Музей гаража особого назначения ФСО России, культурно-образовательный проект «Школа пекарей».

Кроме того, по словам Сергуниной, на ближайшее время запланировано открытие павильона Республики Казахстан, которому вернули исторический облик 1954 года, и Центра национальных конных традиций.

Весь 2021 год на ВДНХ посвятили юбилеям главных космических достижений страны, таких как 60-летие полета Юрия Гагарина и 50-летие запуска на орбиту первой в мире пилотируемой станции «Салют». Уже состоялось более 100 мероприятий специальной культурно-познавательной программы — онлайн-экскурсий, лекций, спектаклей, кинопоказов, «Уроков космоса» с летчиком-космонавтом Героем России Федором Юрчихиным.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район», запущенная в 2018 году по инициативе мэра города Сергея Собянина. Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.