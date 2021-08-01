Прямой эфир
Мир
Четыре военнослужащих ДНР погибли в районе Петровского
Спорт
Теннисист Хачанов стал серебряным призером Олимпиады в Токио
Спорт
Российский боксер Замковой завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио
Общество
Путин посетил Коневский монастырь на острове Коневец
Мир
В Токио жители вышли на протест из-за проведения Олимпийских игр
Спорт
Российский боксер Батыргазиев вышел в полуфинал Олимпиады в Токио
Мир
Пожар в районе турецкого Бодрума взяли под контроль
Общество
В России выявили 22 804 случая коронавируса за сутки
Сюжет:

Россиянка Ильянкова завоевала серебро в упражнении на брусьях на Олимпиаде

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гимнастка Анастасия Ильянкова 1 августа стала серебряным призером в упражнении на разновысоких брусьях, принеся сборной Олимпийского комитета России (ОКР) 41-ю медаль на Олимпийских играх в Токио.

Призеры 25 лет спустя: Россия впечатляет в гимнастике и плавании
У наших спортсменов сразу две исторические победы за один день, плюс второе золото в тхэквондо

Спортсменка за свое выступление набрала 14,833 балла, пишет «Спорт-Экспресс».

Золотую медаль выиграла бельгийка Нина Дерваль (15,200), бронза у американки Сунисы Ли (14,500).

Еще одна российская гимнастка Ангелина Мельникова упала при выполнении этого упражнения и не стала продолжать выступление.

Ранее, 29 июля, Мельникова завоевала бронзу и принесла ОКР 28-ю медаль на Олимпийских играх, набрав в сумме за выступление 57,199 балла. Золотую медаль завоевала американка Суниса Ли (57,433), серебро получила Ребека Андраде из Бразилии (57,298).

Еще одна россиянка Владислава Уразова, занимавшая второе место перед последним видом программы, в итоге стала четвертой.

27 июля российские гимнастки впервые выиграли командные соревнования на Олимпийских играх. За четыре упражнения Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова набрали 169,528 балла.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр — «Токио-2020» — сохранено.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021