Россиянка Ильянкова завоевала серебро в упражнении на брусьях на Олимпиаде

Гимнастка Анастасия Ильянкова 1 августа стала серебряным призером в упражнении на разновысоких брусьях, принеся сборной Олимпийского комитета России (ОКР) 41-ю медаль на Олимпийских играх в Токио.

Спортсменка за свое выступление набрала 14,833 балла, пишет «Спорт-Экспресс».

Золотую медаль выиграла бельгийка Нина Дерваль (15,200), бронза у американки Сунисы Ли (14,500).

Еще одна российская гимнастка Ангелина Мельникова упала при выполнении этого упражнения и не стала продолжать выступление.

Ранее, 29 июля, Мельникова завоевала бронзу и принесла ОКР 28-ю медаль на Олимпийских играх, набрав в сумме за выступление 57,199 балла. Золотую медаль завоевала американка Суниса Ли (57,433), серебро получила Ребека Андраде из Бразилии (57,298).

Еще одна россиянка Владислава Уразова, занимавшая второе место перед последним видом программы, в итоге стала четвертой.

27 июля российские гимнастки впервые выиграли командные соревнования на Олимпийских играх. За четыре упражнения Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова набрали 169,528 балла.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр — «Токио-2020» — сохранено.