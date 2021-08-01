Лашет прокомментировал взволновавшую Украину сделку США и ФРГ по СП-2

Кандидат в федеральные канцлеры Германии, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет заверил киевские власти, что суверенитет и безопасность Украины по-прежнему остается одним из важных приоритетов внешней политики ФРГ. Об этом в субботу, 3й июля, политик заявил в интервью польской газете Rzeczpospolita.

Говоря о сделке между США и Германией по российскому газопроводу «Северный поток — 2», которая вызвала бурную реакцию Киева, Лашет обратил внимание на то, что американо-германское соглашение дает ФРГ инструмент, с помощью которого можно будет «привлечь Россию к ответственности за деструктивные действия».

Ранее, 26 июля, глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Россия использует газ как геополитическое оружие против Украины и Евросоюза. Доказательством этого якобы является недавнее заявление «Газпрома» о том, что продолжение транзита через Украину ставится в зависимость от приобретения компаниями ЕС дополнительных объемов газа у «Газпрома» по новым контрактам.

21 июля стало известно, что Германия и США достигли соглашения по СП-2. По данным американского Госдепартамента, Берлин согласился принять меры по поддержке европейского энергорынка, принимать меры вплоть до санкций в отношении России, если она будет ограничивать поставки энергоносителей.

Немецкие власти взяли на себя обязательство выделить €200 млн на поддержку энергосектора Украины и организовать фонд размером в $1 млрд, который обеспечит энергобезопасность страны. Германия в рамках договоренностей поддержит требование США продлить соглашение о транзите российского газа через Украину, истекающее в 2024 году.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.