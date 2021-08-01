В России разработали уникальный воздухоочиститель для самолетов

Специалисты концерна «Радиоэлектронные технологии» госкорпорации «Ростех» разработали установку, способную очищать воздух в самолете от всех известных вирусов. Первая презентация новой системы состоялась на МАКС-2021.Об этом сообщила «Российская газета».

Прибор получил название «Тиокрафт VR1000 АЭРО» и является новой моделью линейки воздухоочистителей, которые серийно выпускает Раменский приборостроительный завод.

Устройство обладает эффективностью свыше 99,9% и очищает воздух от всех известных вирусов, включая COVID-19. Так минимальный размер частиц, которые обезвреживает «Тиокрафт» равен 10 нанометрам, для сравнения, размер вириона вируса SARS-CoV-2 составляет от 50 до 200 нанометров. Отмечается, что применение установки возможно как при предполетной подготовки самолета, так и непосредственно во время рейса.

Технология обеззараживания была подтверждена соответствующими испытаниями. «Тиокрафт» отличают небольшие габариты и мобильность установки.

Ранее, 30 июля, стало известно, что собаки-роботы начали нести службу вместе с полицейскими возле аэропорта Гонолулу на Гавайях. Они способны измерить температуру тела человека с помощью сканера глаз и выявить заразившихся коронавирусом людей. Отмечается, что роботы также могут проводить опросы среди людей, заболевших COVID-19, что очень актуально в условиях пандемии.