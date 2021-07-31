Робопсы поступили на службу в полицию Гавайев

Собаки-роботы начали нести службу вместе с полицейскими возле аэропорта Гонолулу (американский штат Гавайи). Об этом в пятницу, 30 июля, сообщило агентство AP.

Роботизированные псы способны измерить температуру тела человека с помощью сканера глаз. Высокотехнологичные машины безошибочно определяют, есть ли у объекта жар или лихорадка.

Они должны помочь сберечь здоровье стражей порядка во время рейдов по палаточному городку бездомных, расположенному близ аэропорта. Многие люди там заражены коронавирусом. Роботы также могут проводить опросы среди людей, заболевших COVID-19, что очень актуально в условиях пандемии.

На закупку таких устройств у компании Boston Dynamics департамент полиции потратил $150 тыс. Деньги были взяты из средств, выделенных правительством США в рамках материальной поддержки во время пандемии.

Ранее, 30 июля, стало известно, что немецкое охранное предприятие Security Robotics (входит в группу Ciborius, которая занимается организацией безопасности государственных и частных объектов) объявило о приобретении сервисного робота Promobot от одноименной российской компании.

В обязанности андроида войдет патрулирование, видеонаблюдение за сотрудниками и посетителями объектов, измерение их температуры тела, а также предоставление справочной информации на английском и немецком языках. Ожидается, что устройство избавит охранников и полицейских от рутинных задач. Promobot станет первым российским сервисным роботом, занятым в охранной деятельности в Европе.