Счетная палата отклонила претензии Blue Origin к компании Илона Маска

NASA предпочло Илона Маска Джеффу Безосу. Агентство заключило со SpaceX сделку почти на $3 млрд. Решению не обрадовались в руководстве Blue Origin. Ведь компания Безоса тоже рассчитывала на госконтракт, передает телеканал «Известия». Однако в руководстве NASA заявили, что финансирования хватит только на один проект. Причем предложение SpaceX оказалось значительно выгоднее. В результате руководство Blue Origin пожаловалось в Счетную палату. Однако ведомство отклонило претензии частной космической фирмы.

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