МЧС предупредило о тумане с видимостью 200-500 м в Подмосковье

Главное управление МЧС России по Московской области предупредило жителей региона о тумане, видимость которого может составить от 200 до 500 м. Об этом в субботу, 31 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ближайший час с сохранением до утра 31 июля местами по Московской области ожидается туман с видимостью 200–500 м», — говорится в тексте сообщения, опубликованного на сайте регионального ведомства.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал повышение температуры в Москве и Европейской России. Температура воздуха в столице днем будет полностью соответствовать климатическим нормам дневных температур. Между тем, отметил метеоролог, ночные температуры будут выше нормы.