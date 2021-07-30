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В Гидрометцентре спрогнозировали повышение температуры в Москве

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал повышение температуры в Москве и Европейской России.

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Как рассказал специалист «РИА Новости» в пятницу, 30 июля, в Москве установилась «хорошая, летняя» погода. В пятницу осадков будет больше, чем в последующие дни. Температура воздуха в столице составит +21…+25 градусов, что полностью соответствует климатическим нормам дневных температур, пишет сайт kp.ru. Между тем, отметил Вильфанд, ночные температуры будут выше нормы.

В центре столицы ожидается до +21 градуса, пишет RT. Данный температурный фон сохранится до конца недели и даже в понедельник, 2 августа. Ночью столбики термометров будут показывать +16…+18 градусов, из-за чего средняя температура за сутки будет на пару градусов превышать норму. Затем ожидается небольшое повышение температуры до +26…+28 градусов, а также кратковременные дожди.

Он уточнил, что прогноз для столичного региона можно применить ко всему центру Европейской России, отмечает телеканал «360».

29 июля главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве и области в выходные. В ночь на субботу в столице ожидается +16...+18 градусов, по области столбики термометров покажут +13...+18 градусов. Днем прогнозируется жаркая погода с переменной облачностью, местами кратковременный дождь. Температура воздуха составит +26...+28 градусов, по области ожидается +24...+29 градусов. Аналогичные погодные условия сохранятся в воскресенье.

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