В США оценили преимущество российского оружия под водой

Россия располагает уникальным инновационным оружием-амфибией, которое не теряет своей эффективности в подводных условиях. Такой информацией поделился автор нескольких военных книг, писатель из Мичигана Питер Сучиу в своей статье, опубликованной в The National Interest.

Современное военное оружие может подвергаться воздействию воды и при этом качественно работать. Проблема в том, что совсем немногие виды оружия способны функционировать в условиях полного погружения в воду на длительное время. Кроме того, оружие, предназначенное для военных операций на суше, как правило, не демонстрирует аналогичного эффекта под водой.

Однако указанное свойство не распространяется на российский автомат двухсредный специальный (АДС), который применяется в кругах подразделений военно-морского флота и выступает в качестве замены таких моделей, как специальный подводный автомат (АПС) и штурмовая винтовка АК74М. Это «амфибийное» оружие, выполненное для боевиков-водолазов армии России.

Впервые АДС был разработан в 2007 году, а представлен шестью годами позднее — в 2013 году. Автомат располагает набором преимуществ, и одно из них — это компактность модели за счет ее создания по компоновке булл-ап — удобному расположению магазина модели. АДС является газовым оружием избирательного огня, которое производит выстрелы с закрытого затвора и имеет только предохранитель ударника.

Дополнительно АДС оснащен планкой типа Пикатинни, которая дает возможность добавления различных оптических прицелов, в числе которых прицелы с красной точки и приборы ночного видения. Для автомата также предусмотрена установка шумоглушителя.

Если говорить об эффективности применения АДС, то следует отметить, что оружие способно поражать цель в подводных условиях на расстоянии до 20 м и на глубине до 6 м. На суше дальность автомата оценивается в 600 м, что соответствует показателям многих штурмовых винтовок. АДС также располагает встроенным гранатометом, что позволяет производить выстрелы гранатами серии ВОГ-25.

Инновационности АДС способствует перечень его боеприпасов. В процессе использования автомата под водой применяется специальный боеприпас 5,45х39, особенностью которого является форма снаряда: это более длинная пуля с плоским концом, что образует гидродинамическую полость в подводных условиях для минимизации сопротивления.

Ранее, 30 июля, генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил о том, что новейшим российским тактическим самолетом Checkmate Су-75 заинтересовались страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Разработка сочетает в себе наиболее современные технологии в области военного авиастроения, в том числе применение искусственного интеллекта, а также предоставляет возможность заказчику истребителя адаптировать аппарат в соответствии со своими предпочтениями.

«Ростех» подчеркнул, что аналогов российскому Су-75 с позиции мировых масштабов не существует.