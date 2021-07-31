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В США оценили преимущество российского оружия под водой

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Россия располагает уникальным инновационным оружием-амфибией, которое не теряет своей эффективности в подводных условиях. Такой информацией поделился автор нескольких военных книг, писатель из Мичигана Питер Сучиу в своей статье, опубликованной в The National Interest.

Современное военное оружие может подвергаться воздействию воды и при этом качественно работать. Проблема в том, что совсем немногие виды оружия способны функционировать в условиях полного погружения в воду на длительное время. Кроме того, оружие, предназначенное для военных операций на суше, как правило, не демонстрирует аналогичного эффекта под водой.

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Однако указанное свойство не распространяется на российский автомат двухсредный специальный (АДС), который применяется в кругах подразделений военно-морского флота и выступает в качестве замены таких моделей, как специальный подводный автомат (АПС) и штурмовая винтовка АК74М. Это «амфибийное» оружие, выполненное для боевиков-водолазов армии России.

Впервые АДС был разработан в 2007 году, а представлен шестью годами позднее — в 2013 году. Автомат располагает набором преимуществ, и одно из них — это компактность модели за счет ее создания по компоновке булл-ап — удобному расположению магазина модели. АДС является газовым оружием избирательного огня, которое производит выстрелы с закрытого затвора и имеет только предохранитель ударника.

Дополнительно АДС оснащен планкой типа Пикатинни, которая дает возможность добавления различных оптических прицелов, в числе которых прицелы с красной точки и приборы ночного видения. Для автомата также предусмотрена установка шумоглушителя.

Если говорить об эффективности применения АДС, то следует отметить, что оружие способно поражать цель в подводных условиях на расстоянии до 20 м и на глубине до 6 м. На суше дальность автомата оценивается в 600 м, что соответствует показателям многих штурмовых винтовок. АДС также располагает встроенным гранатометом, что позволяет производить выстрелы гранатами серии ВОГ-25.

Инновационности АДС способствует перечень его боеприпасов. В процессе использования автомата под водой применяется специальный боеприпас 5,45х39, особенностью которого является форма снаряда: это более длинная пуля с плоским концом, что образует гидродинамическую полость в подводных условиях для минимизации сопротивления.

Ранее, 30 июля, генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил о том, что новейшим российским тактическим самолетом Checkmate Су-75 заинтересовались страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Разработка сочетает в себе наиболее современные технологии в области военного авиастроения, в том числе применение искусственного интеллекта, а также предоставляет возможность заказчику истребителя адаптировать аппарат в соответствии со своими предпочтениями.

«Ростех» подчеркнул, что аналогов российскому Су-75 с позиции мировых масштабов не существует.

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