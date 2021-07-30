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В России запатентовали систему доставки дронами с помощью мобильного телефона

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Российские разработчики запатентовали систему доставки товаров дронами с идентификацией личности получателя через мобильный телефон. Новый сервис позволит доставить груз и избежать рисков передачи его третьим лицам. Об этом в пятницу, 30 июля, «Известиям» сообщили в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

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Как объяснил руководитель проекта Равиль Сулейманов, в России и в мире сегодня проводится много проектов по беспилотной аэродоставке, однако проблема заключается в том, что идентификатором личности получателя является только его адрес, что представляет определенные риски. Запатентованная российскими разработчиками система предполагает связку дрона со специальным радиомаяком, который подключается к смартфону получателя.

Система доставки будет работать следующим образом: отправитель принимает заказ через мобильное приложение, которое передает получателю код активации радиомаячка. Устройство подсоединяется к смартфону по bluetooth. Получатель ставит его в то место, куда ждет доставку: например, на подоконник. Дрон направляется к месту доставки, используя системы спутниковой геолокации и приземляется точно на радиомаячок, после чего груз открепляется, а дрон возвращается на место.

Стоимость маячка, по словам Сулейманова, варьируется от 300 до 400 рублей, кроме того, ими могут пользоваться сразу несколько человек.

В декабре 2020 года «Яндекс.Еда» запустила беспилотную доставку из ресторанов в Москве. Заказ развозит робот-доставщик. Проект был запущен для работников и посетителей делового квартала «Белая площадь» у метро «Белорусская».

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