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Представительница МакSим рассказала об улучшении состояния певицы

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Певица МакSим (Марина Абросимова) чувствует себя лучше, однако нельзя говорить о том, что состоянию звезды ничего не угрожает. Об этом 30 июля рассказала представительница артистки Яна Богушевская.

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«Ей получше, есть положительная динамика. Но говорить о том, что кризис пройден, пока, к сожалению, рано», — сообщила Богушевская «Газете.ру».

Днем ранее Богушевская рассказывала, что артистка находится в сознании, иногда ее снова погружают в медикаментозный сон.

Ранее, 23 июля, менеджер МакSим Маргарита Соколова рассказала, что уже нет сомнений в выздоровлении артистки. При этом она добавила, что у Абросимовой есть проблемы с легкими и сбои в организме, но при таком тяжелом течении коронавируса, по ее словам, это неизбежно.

О госпитализации МакSим стало известно 15 июня. Как рассказывала сама артистка в соцсетях, несколько дней она чувствовала недомогание, температура поднималась до 39. При этом сданные несколько ПЦР-тестов на коронавирус оказались отрицательными.

На момент обращения к врачам и последующей госпитализации поражение легких артистки составляло 40%, однако позднее оно выросло до 75%. 19 июня певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в состояние искусственной комы, ее состояние оценивалось как тяжелое.

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