Amazon получил рекордный штраф в Европе

Национальная комиссия Люксембурга по защите данных (CNPD) наложила штраф на американского онлайн-ритейлера Amazon за нарушения в области защиты данных в размере €746 млн ($886 млн). Об этом 30 июля сообщил телеканал CNBC со ссылкой на данные комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Решение вынесено 16 июля. Установлено, что обработка персональных данных Amazon не соответствует общим правилам ЕС по защите данных. Кроме выплаты штрафа компания должна изменить практику использования личных данных и пересмотреть некоторые нераскрытые методы ведения бизнеса.

Со своей стороны Amazon, европейская штаб-квартира которого находится в Люксембурге, отрицает наличие каких-либо нарушений, нарушающих правила GDPR.

«Никаких утечек данных не было, и никакие данные клиентов не передавались третьим лицам», — сказал телеканалу представитель интернет-магазина.

По его словам, решение субъективно и основано на непроверенных интерпретациях европейского закона о конфиденциальности. При этом штраф несоразмерен даже на подобных основаниях, отметили в компании.

Расследование CNPD началось в 2018 году после того, как французская группа по защите конфиденциальности La Quadrature du Net подала жалобу на Amazon.

5 июля основатель корпорации Amazon Джефф Безос покинул пост генерального директора ритейлера, на данном посту его сменил экс-глава подразделения Web Services Энди Джесси. О том, что предприниматель собирается покинуть должность, он сообщил еще в конце мая в ходе годового собрания акционеров Amazon.

Джефф Безос основал Amazon в 1994 году и превратил сайт из книжного онлайн-магазина в крупнейший онлайн-ритейлер, который поставляет товары по всему миру. В начале 2020 года под руководством Безоса рыночная капитализация Amazon превысила $1 трлн.