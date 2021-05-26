Безос покинет пост гендиректора Amazon 5 июля

Основатель Amazon Джефф Безос в ходе годового собрания акционеров компании заявил, что уйдет с поста генерального директора 5 июля.

«Мы выбрали эту дату, потому что она дорога мне — это день, в который в 1994 году, ровно 27 лет назад, Amazon была основана», — цитирует Безоса телеканал CNBC 26 мая.

В начале февраля стало известно, что что Безос покинет должность гендиректора Amazon и перейдет на пост исполнительного председателя совета директоров компании в третьем квартале 2021 года. Новым гендиректором будет глава подразделения Web Services Энди Джесси.

Безос отмечал, что он намерен больше времени уделять своим проектам Bezos Earth Fund для борьбы с климатическими изменениями, космической компании Blue Origin, а также издательскому дому The Washington Post и Amazon Day 1 Fund.

Джефф Безос основал Amazon в 1994 году и превратил сайт из книжного онлайн-магазина в крупнейший онлайн-ритейлер, который поставляет товары по всему миру. В начале 2020 года под руководством Безоса рыночная капитализация Amazon превысила $1 трлн.