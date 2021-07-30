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В ФРГ рассказали о переговорах Путина и Меркель на повышенных тонах

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Канцлер Германии Ангела Меркель в 2014 году провела десятки телефонных переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в связи с кризисом на Украине, иногда политики переходили на повышенный тон. Об этом говорится в биографии Меркель, изданной историком Ральфом Боллманом.

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«Телефонные переговоры двух лидеров в 2014 году часто носили характер дуэлей, речь шла по существу», — говорится в биографии.

Боллман пишет, что главы государств снова и снова «приводили друг другу одни и те же аргументы, выслушивали одни и те же отговорки со стоическим терпением, ссылались на сухие формулировки в уже с большим трудом согласованных документах».

По словам биографа, даже после длительных переговоров и после того, как политики «научились находить подход», их беседы едва ли становились более приятными.

22 июля Ангела Меркель заявила, что посоветовала бы своему преемнику на посту главы правительства оставаться в диалоге с Россией. Она добавила, что Германия ведет переговоры с любой страной на основе своих ценностей и интересов.

21 июля состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Меркель. Как сообщили в пресс-службе правительства Германии, энергетика, транзит через Украину и СП-2 были одной из тем этой беседы. Пресс-служба Кремля уточнила, что «лидеры удовлетворены приближающимся к завершению строительством газопровода».

26 сентября в Германии состоятся парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство ФРГ во главе с новым канцлером. Меркель свою кандидатуру выдвигать не стала и заявила о намерении после выборов уйти из политики.

В 2014 году Киев начал военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги госпереворота в стране. При этом страны Запада и новые украинские власти возложили ответственность за сложившуюся ситуацию на РФ. Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к выполнению достигнутых при посредничестве Германии, Франции и России договоренностей.

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