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Пытавшихся уплыть на матрасе в Эстонию кубинцев задержали в Ленобласти
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Пытавшихся уплыть на матрасе в Эстонию кубинцев задержали в Ленобласти

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Пограничники задержали в Ленинградской области троих кубинцев, которые собирались незаконно переплыть на надувных матрасах реку Нарву и попасть в Эстонию. Об этом 30 июля сообщили в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и области.

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«В относительной близости от государственной границы РФ сотрудниками пограничного управления при попытке незаконного пересечения государственной границы РФ задержаны трое неизвестных, ускоренно направлявшихся в сторону Эстонской Республики», — передает сообщение телеканал РЕН ТВ.

По информации пограничного управления, для реализации своего плана граждане Кубы купили надувные матрасы, на которых хотели переплыть Нарву.

Задержанные рассказали, что через Эстонию планировали попасть в Испанию, где у одного из них живет дочь. Пограничники проверили граждан и выяснили, что в России они проживают, нарушая миграционное законодательство.

Иностранцев отвезли в суд, который вынес постановление о том, что они должны покинуть Россию. До этого задержанные будут находиться в центре временного содержания в Санкт-Петербурге.

Ранее, в марте, сообщалось, что сотрудники пограничного контроля ФСБ России пресекли попытку гражданина одной из африканских стран провести через пограничный контроль аэропорта Внуково пятерых соотечественников с поддельными документами. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под арест.

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