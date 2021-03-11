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Во Внуково африканец за взятку пытался организовать канал нелегальной миграции

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Сотрудники пограничного контроля ФСБ России пресекли попытку гражданина одной из африканских стран провести через пограничный контроль аэропорта Внуково пятерых соотечественников с поддельными документами. Об этом в четверг, 11 марта, пишет Центр общественных связей ФСБ России.

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«Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии со Следственным комитетом Российской Федерации пресечен канал незаконной миграции. В результате проведенных мероприятий при попытке дачи взятки должностному лицу отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Внуково задержан гражданин одной из африканских стран», — говорится в сообщении.

Отмечается, что иностранец таким образом рассчитывал беспрепятственно провести пятерых своих соотечественников через все виды контроля с поддельными документами. В отношении организатора канала миграции возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК России (дача взятки должностному лицу). В его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под арест.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела об организации незаконной миграции.

В ноябре 2020 года в Сахалинской области полицейские провели операцию «Нелегальный мигрант», в ходе которой выявили более 700 нарушений миграционного законодательства. Так, в отношении 14 иностранных граждан, находившихся незаконно на территории региона, суды приняли решение об административном выдворении.

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