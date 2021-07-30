В Турции рассчитывают увеличить товарооборот с РФ до $30 млрд к концу года

Турция рассчитывает на товарооборот с Россией более $30 млрд к концу года, заявил министр торговли Турции Мехмет Муш в ходе XXI совместного заседания Российско-турецкого делового совета 30 июля.

«Наш товарооборот, в целом наша торговля определенно сверхограничена, поэтому чтобы достичь той цели, которую определили наши президенты в $100 млрд, нам необходимо действительно определить новые сферы сотрудничества, нам нужно диверсифицировать его, это очень важно», — заявил Муш.

По его словам, из-за пандемии коронавируса в прошлом году товарооборот между странами упал на 10%, составив примерно $20 млрд. В первом полугодии 2021-го товарооборот между странами начал интенсивно развиваться. Муш сообщил, что прежде всего турецкий экспорт увеличился на 25%, а импорт из России возрос на 44%.

Министр выразил надежду, что в конце года показатели товарооборота достигнут $30 млрд, российско-турецкое партнерство в данной сфере имеет еще больший потенциал.

Сегодня товарооборот России и Турции находится примерно на уровне $22–25 млрд, указал в свою очередь председатель Турецко-российского делового совета Митхат Енигюн. Он подчеркнул, что обе стороны стремятся осуществить поставленную президентами задачу.

Ранее в этот день сопредседатель смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии, вице-премьер РФ Александр Новак сообщил на форуме, что товарооборот между Россией и Турцией в 2020 году из-за пандемии COVID-19 составил всего $20 млрд, однако в первом полугодии 2021 года показатели выросли на 40%. По его данным, в различных секторах российской экономики работают более 3 тыс. турецких предприятий.

Новак отметил, что РФ готова развивать торговлю с турецкими партнерами, указав, что в российско-турецких отношениях есть перекос в сторону энергетической отрасли, но также продолжается сотрудничество в области промышленности, сельского хозяйства и транспорта.

Согласно подсчетам федерального центра «Агроэкспорт» Минсельхоза, Россия за прошедший год поставила в другие страны 79 млн т продукции АПК на $30,7 млрд, лидерами по закупкам стали Китай, Турция и Казахстан.