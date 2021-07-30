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Эксперт назвал способы выбрать качественную обувь

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Безопасность и качество обуви определяются ее запахом и материалом, при этом следует обращать внимание на ее удобство и на цифровую маркировку на изделии. Об этом в пятницу, 30 июля, «Известиям» рассказал руководитель отраслевого испытательного центра Инновационного центра текстильной и легкой промышленности (ИНПЦ ТЛП) Дмитрий Гузов.

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«Безопасность обуви следует определять по двум параметрам: химические и физико-механические, то есть функциональные. Нога в обуви — это всегда влажная среда. Если внутренняя часть обуви изготовлена из некачественных материалов, то, взаимодействуя с влажной средой (потом человека), она способна выделять канцерогенные вещества. Это, в свою очередь, может спровоцировать аллергические реакции, разного рода дерматиты и другие кожные заболевания», — отметил эксперт.

Внешняя часть обуви, выполненная из некачественных материалов, по словам специалиста, может взаимодействовать с воздухом и также выделять токсичные вещества, которые могут попадать в организм через легкие.

Говоря о функциональных параметрах, важную роль играет форма, добавил он. Если форма неправильная, а также неправильно выбраны жесткость пяточной и носочной частей, то человек может получить травму и подвернуть ногу. Безопасность и качество обуви определяются следующими характеристиками: исследуются водные и воздушные вытяжки внутренних и внешних материалов, тестируются параметры отрыва подошвы, деформации подноска и жесткости пяточной части.

Эксперт отметил, что при выборе обуви покупатель должен обращать внимание на запах — если он ярко выраженный, то там явно нарушены параметры химической безопасности. Также нужно обязательно мерить обувь при покупке — она должна соответствовать ноге и стопе, должна сидеть плотно.

Что касается материалов, то сегодня технологии находятся на таком уровне, что даже профессионалы не всегда могут отличить натуральный материал от синтетического, подчеркнул Гузов.

«Именно поэтому цифровая маркировка — хороший инструмент, который содержит белую и открытую информацию для потребителя. Если данные, которые наносят производители, реально будут проверяться, это станет большим плюсом», — выразил мнение эксперт.

В феврале ортопед-травматолог Антон Девицев рассказал о причинах изменения формы стоп. Специалист отметил, что от стопы зависит состояние коленного и тазобедренного суставов. По его словам, наличие деформированной стопы может быть дополнительным провоцирующим фактором при боли в спине.

Он пояснил, что большую роль в процессе деформации стопы играет неудобная обувь. Молодые люди часто носят модную обувь, которая «убивает» их ноги, отметил Девицев.

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