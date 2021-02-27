Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
США пообещали в течение нескольких недель ввести новые санкции против РФ
Мир
В Швейцарии после прививки от COVID-19 умерли 16 человек
Мир
США надеются на скорое продолжение переговоров с РФ по ДСНВ
Мир
В Белом доме заявили об открытости США для контактов с Ираном
Мир
Байден планирует ввести ограничения на сделки с Китаем в сфере технологий
Мир
Жителей центра европейской части РФ ожидают солнце и похолодание
Общество
Аксенов рассказал о недвижимости жены Зеленского на южном берегу Крыма
Экономика
ЦБ РФ ответил на просьбу сократить дневной лимит переводов в СБП
Мир
Боррель заявил о невозможности санкций заменить политику ЕС к России

Ортопед-травматолог рассказал о причинах изменения формы стоп

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Процесс деформации стопы происходит в течение всей жизни, рассказал ортопед-травматолог Антон Девицев в интервью радио Sputnik.

Сидячий загон: как поднять подростка c дивана
Пандемия и затяжные праздники — повод свести физическую активность к минимуму

Специалист отметил, что от стопы зависит состояние коленного и тазобедренного суставов. По его словам, наличие деформированной стопы может быть дополнительным провоцирующим фактором при боли в спине.

«В молодости одна история, как выглядит стопа, с возрастом возникает дегенеративный процесс, который ведет к распластыванию стопы и сводов, нога меняет свою конфигурацию, увеличивается в ширину. В прежней обуви становится неудобно, и мы берем обувь большего размера», — сказал Девицев.

Он пояснил, что большую роль в процессе деформации стопы играет неудобная обувь. Молодые люди часто носят модную обувь, которая «убивает» их ноги.

«Важно подбирать качественную обувь, но главное, чтобы вам в ней было комфортно», — подчеркнул врач.

Он предупредил, что ортопедическая обувь и стельки не способны вернуть стопу в прежнее положение. Они могут лишь компенсировать болевой синдром, но только в том случае, если правильно подобраны.

В качестве профилактики деформации стоп врач предложил прогулки босиком по пересеченной местности. Хорошо подходит, например, прогулка по лесной тропинке, отметил Девицев.

Ранее в феврале доцент кафедры травматологии и ортопедии РУДН Левон Макинян рассказал, что постоянное ношение мокасин, кед и балеток может привести к заболеваниям стопы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021