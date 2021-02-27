Ортопед-травматолог рассказал о причинах изменения формы стоп

Процесс деформации стопы происходит в течение всей жизни, рассказал ортопед-травматолог Антон Девицев в интервью радио Sputnik.

Специалист отметил, что от стопы зависит состояние коленного и тазобедренного суставов. По его словам, наличие деформированной стопы может быть дополнительным провоцирующим фактором при боли в спине.

«В молодости одна история, как выглядит стопа, с возрастом возникает дегенеративный процесс, который ведет к распластыванию стопы и сводов, нога меняет свою конфигурацию, увеличивается в ширину. В прежней обуви становится неудобно, и мы берем обувь большего размера», — сказал Девицев.

Он пояснил, что большую роль в процессе деформации стопы играет неудобная обувь. Молодые люди часто носят модную обувь, которая «убивает» их ноги.

«Важно подбирать качественную обувь, но главное, чтобы вам в ней было комфортно», — подчеркнул врач.

Он предупредил, что ортопедическая обувь и стельки не способны вернуть стопу в прежнее положение. Они могут лишь компенсировать болевой синдром, но только в том случае, если правильно подобраны.

В качестве профилактики деформации стоп врач предложил прогулки босиком по пересеченной местности. Хорошо подходит, например, прогулка по лесной тропинке, отметил Девицев.

Ранее в феврале доцент кафедры травматологии и ортопедии РУДН Левон Макинян рассказал, что постоянное ношение мокасин, кед и балеток может привести к заболеваниям стопы.