В Госдуме рассказали об экономических преимуществах «Северного потока — 2»

Зампредседателя Госдумы Игорь Ананских рассказал «Известям» об экономической выгоде газопровода «Северный поток – 2».

«Самое главное преимущество СП-2 — это меньшая стоимость для конечного потребителя. Потому что нет накладных расходов на оплату за ГТС некоторых стран», — сказал Ананских.

По его словам, трубопроводный газ по маршруту «Северного потока – 2» на 25–30% дешевле, чем СПГ из США.

«Это большая разница, именно поэтому европейские партнеры, в первую очередь Германия, куда приходят эти трубы, всячески заинтересованы в реализации этого проекта», — отметил депутат.

Также проект интересен европейским государствам, потому что газ по дну Балтийского моря намного дешевле, чем газ через ГТС Украины или Польши, добавил зампредседателя Госдумы.

При этом он выразил уверенность, что «Северный поток – 2» достроят и газ по нему пустят в Европу до конца года.

«Газпром» открыто заявляет о том, что надо уйти от политизации «Северного потока – 2» и перейти к рыночным отношениям. Это коммерческий проект, никакого отношения к политике он не имеет», — заключил Ананских.

Ранее сообщалось, что бывший министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен (занимал пост в 1982–1993 годах) заявил, что западным странам надо сделать всё, чтобы найти способ превратить газопровод «Северный поток-2» в «пиррову победу России». По его мнению, чтобы снизить угрозу зависимости от российского газа, необходимо как можно скорее достроить газопровод из Норвегии в Польшу.

21 июля стало известно, что Германия и США достигли соглашения по СП-2. По данным американского Госдепартамента, Берлин согласился принять меры по поддержке европейского энергорынка, принимать меры вплоть до санкций в отношении России, если она будет ограничивать поставки энергоносителей.

Немецкие власти взяли на себя обязательство выделить €200 млн на поддержку энергосектора Украины и организовать фонд размером в $1 млрд, который обеспечит энергобезопасность страны. Германия в рамках договоренностей поддержит требование США продлить соглашение о транзите российского газа через Украину, истекающее в 2024 году.

В настоящее время трубопровод готов на 99%, заявила компания Nord Stream AG. Судно-трубоукладчик «Академик Черский» полностью завершило свои работы, а трубоукладочная баржа «Фортуна» продолжает работу на заключительном участке газопровода.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию. При этом США рассчитывают вывести на европейский рынок свой сжиженный природный газ.